Vertrag bis 2028! Milan macht bei Glasner ernst

Milan-Eigentümer will Rangnick

Bis zur Unterschrift Glasner dürfte es noch etwas dauern: Denn der Fahrplan von Milan-Eigentümer Gerry Cardinale sieht vor, dass er sich zunächst mit dem ebenfalls noch zu bestimmenden, neuen technischen Direktor einigt – jener Mann, der bei Milan künftig die Richtung vorgibt. Hier heißt der Wunschkandidat nach wie vor Ralf Rangnick, der bekanntlich mit Österreich mitten in den finalen Vorbereitungen auf den WM-Start am 17. Juni gegen Jordanien steckt. Wodurch die Gespräche zuletzt etwas ins Stocken geraten sein dürften. Parallel kämpft ÖFB-Boss Josef Pröll weiter um den Verbleib des Teamchefs. Auch Milans Berater Zlatan Ibrahimovic weilt in den kommenden Wochen in den USA, als WM-Experte für den US-Sender „Fox Sports“. Ungeachtet dessen will Cardinale mit seinen Plänen nun aufs Tempo drücken.