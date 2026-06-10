Vertrag bis 2028! Milan macht bei Glasner ernst

Die Verkündung von Oliver Glasner als neuen Trainer des italienischen Spitzenklubs AC Milan rückt näher. Die „Rossoneri“ haben für den Österreicher bereits einen Zweijahres-Vertrag bis Sommer 2028 ausgearbeitet, mit der Option auf eine dritte Saison. Zuvor will Klub-Eigentümer Gerry Cardinale allerdings noch mit dem neuen technischen Direktor alles klar machen.
Glasner gilt beim 19-fachen italienischen Meister weiterhin als Top-Kandidat Nummer 1 für die Trainer-Position, hat die Verantwortlichen in den Gesprächen mit seinen Vorstellungen und Plänen überzeugt. Soweit überzeugt, dass die Mailänder laut italienischen Medienberichten nun bereits einen Vertrag für den 51-Jährigen vorbereitet haben.
Demnach erhält der Oberösterreicher ein Arbeispapier für zwei Jahre bis Saisonende 2028 – welches sich im Erfolgsfall um ein weiteres Jahr verlängert. Das Kuriose daran: Diesen Vertrag hatte auch der nunmehrige Ex-Trainer Massimiliano Allegri vor einem Jahr unterzeichnet, nach dem Verpassen der Champions League wurde er Ende Mai gefeuert, hat inzwischen mit Napoli aber bereits eine neue Herausforderung in Aussicht. Einziger Haken daran: Der Vertrag mit Milan muss zuvor noch aufgelöst werden.
Auch finanziell hat Milan den Rahmen bei Glasner offenbar abgesteckt: Laut „Gazzetta dello Sport“ soll sich sein Jahres-Gehalt zwischen drei und vier Millionen Euro bewegen, liegt damit unter jenem Allegris, der fünf Millionen Euro abgecasht hatte.
Milan-Eigentümer will Rangnick
Bis zur Unterschrift Glasner dürfte es noch etwas dauern: Denn der Fahrplan von Milan-Eigentümer Gerry Cardinale sieht vor, dass er sich zunächst mit dem ebenfalls noch zu bestimmenden, neuen technischen Direktor einigt – jener Mann, der bei Milan künftig die Richtung vorgibt. Hier heißt der Wunschkandidat nach wie vor Ralf Rangnick, der bekanntlich mit Österreich mitten in den finalen Vorbereitungen auf den WM-Start am 17. Juni gegen Jordanien steckt. Wodurch die Gespräche zuletzt etwas ins Stocken geraten sein dürften. Parallel kämpft ÖFB-Boss Josef Pröll weiter um den Verbleib des Teamchefs. Auch Milans Berater Zlatan Ibrahimovic weilt in den kommenden Wochen in den USA, als WM-Experte für den US-Sender „Fox Sports“. Ungeachtet dessen will Cardinale mit seinen Plänen nun aufs Tempo drücken.
In groben Zügen fixiert hat Milan bereits den Sommer-Fahrplan: Der Trainingsstart ist für Mitte Juli anberaumt, Höhepunkt der Vorbereitung ist eine Sommer-Tour, die das Team nach Australien und Indonesien führt – wo Duelle mit dem Stadtrivalen Inter Mailand (5. August) und Juventus Turin (8. August) auf dem Programm stehen. Vor der Abreise steigt am 25. Juli noch ein Test in Glasgow gegen Celtic. Nach der Tournee wurde bereits ein Kräftemessen mit Manchester United im polnischen Breslau vereinbart. Auch die Serie-A-Saison 2026/27 wurde inzwischen ausgelost: Die „Rossoneri“ legen am 22./23. August beim FC Turin los. Glasners mögliche Heim-Premiere würde eine Woche später im San-Siro-Stadion gegen Aufsteiger Venedig erfolgen.
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