„Einer der schönsten Momente in meinem Leben“

„Die Mannschaft steht immer im Vordergrund“, betonte Svoboda. Affengruber schloss sich an: „Es gibt immer persönliche Ziele, aber das Team ist das Wichtigste. Ich bin zum zweiten Mal dabei. Da steht ganz oben auf der Liste, dass man der Mannschaft hilft.“ In der Innenverteidiger-Hierarchie sind David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl und Philipp Lienhart höher als Affengruber und Svoboda angesiedelt, trotzdem kann es schnell gehen: Sofern man den zumeist als Rechtsverteidiger agierenden Stefan Posch in die Rechnung miteinbezieht, setzte Teamchef Ralf Rangnick bei der EM 2024 sechs Innenverteidiger ein. Deshalb wolle er im Training alles geben und bereit sein, wenn er gebraucht werde, meinte Affengruber.