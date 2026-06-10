Finals: Carolina Hurricanes gelingt der Ausgleich!

Vegas hatte Pech, dass ein vermeintlicher Treffer von Brayden McNabb im ersten Drittel nicht zählte, weil der Puck die Linie erst Sekundenbruchteile nach der Pausensirene überquerte. Der Verteidiger spielte erneut mit einem Gitter vor dem Gesicht, nachdem er im ersten Duell einen Puck ins Gesicht bekommen hatte und mit zahlreichen Stichen genäht werden musste. Das aberkannte Tor passte zum hohen Unterhaltungswert der Serie und des ersten Drittels, in dem die Gäste nach nicht mal vier Minuten bereits 2:0 führten.