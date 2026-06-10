Wundertüte DFB-Team: Großes Comeback nach Trauma?

Die Diskussion, ob Deutschlands Angriff eine echte Neun (Deniz Undav?) braucht, reißt nicht ab und im Mittelfeldzentrum dürfte sich Nagelsmann kurzerhand auf Aleksander Pavlovic (Bayern) und Felix Nmecha (Dortmund) festgelegt haben – ein Duo, das erst zweimal miteinander gespielt hat. Das veranlasste die Süddeutsche Zeitung dieser Tage zu dem Befund: „Andere Trainer bauen ihre Mannschaft auf, nachdem sie das Zentrum in einem ersten Schritt definiert haben. Bei Nagelsmann lief es genau andersherum.“ Der Trainer füllt so eine Lücke, die er mit der Versetzung von Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Position selbst geschaffen hatte. Die Stabilität der nicht überall hochkarätig besetzten Auswahl ist also eine offene Frage, die erst der WM-Verlauf beantworten wird.