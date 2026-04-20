Elfjähriger überführte Lenker nach Fahrerflucht

Foto gemacht

Danach fuhr der Mann aber einfach von der Unfallstelle davon, ohne den Schaden zu melden. Doch er hatte nicht mit seinem jugendlichen Helfer gerechnet. Der Bub machte ein Foto des fahrerflüchtigen Fahrzeugs und verständigte dann auch noch die Polizei. So konnte der Pkw-Lenker schnell ausgeforscht werden. Er wird angezeigt.