Elfjähriger überführte Lenker nach Fahrerflucht

Zuerst half er ihm, dann überführte er ihn. In St. Florian (Oberösterreich) hatte am Sonntag ein 86-jähriger Autolenker ein Motorrad umgefahren. Beim Aufstellen des Zweirades unterstützte ihn ein Bub (11). Der Pkw-Lenker fuhr dann einfach davon, wurde aber von seinem Helfer überführt.
Am Sonntag gegen 10.15 Uhr kam es im Gemeindegebiet von St. Florian zu dem Zwischenfall mit Sachschaden. Der 86-jährige Pkw-Lenker beschädigte auf einem Parkplatz ein abgestelltes Motorfahrzeug. Der Lenker stieg aus und stellte das Fahrzeug mithilfe eines elfjährigen Zeugen, der den Unfall beobachtete, wieder auf.
Foto gemacht
Danach fuhr der Mann aber einfach von der Unfallstelle davon, ohne den Schaden zu melden. Doch er hatte nicht mit seinem jugendlichen Helfer gerechnet. Der Bub machte ein Foto des fahrerflüchtigen Fahrzeugs und verständigte dann auch noch die Polizei. So konnte der Pkw-Lenker schnell ausgeforscht werden. Er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.