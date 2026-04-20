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Zuerst half er

Elfjähriger überführte Lenker nach Fahrerflucht

Oberösterreich
20.04.2026 07:30
Der Mann bekam Besuch von der Polizei. (Symbolbild)
Der Mann bekam Besuch von der Polizei. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zuerst half er ihm, dann überführte er ihn. In St. Florian (Oberösterreich) hatte am Sonntag ein 86-jähriger Autolenker ein Motorrad umgefahren. Beim Aufstellen des Zweirades unterstützte ihn ein Bub (11). Der Pkw-Lenker fuhr dann einfach davon, wurde aber von seinem Helfer überführt.

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Am Sonntag gegen 10.15 Uhr kam es im Gemeindegebiet von St. Florian zu dem Zwischenfall mit Sachschaden. Der 86-jährige Pkw-Lenker beschädigte auf einem Parkplatz ein abgestelltes Motorfahrzeug. Der Lenker stieg aus und stellte das Fahrzeug mithilfe eines elfjährigen Zeugen, der den Unfall beobachtete, wieder auf.

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Foto gemacht
Danach fuhr der Mann aber einfach von der Unfallstelle davon, ohne den Schaden zu melden. Doch er hatte nicht mit seinem jugendlichen Helfer gerechnet. Der Bub machte ein Foto des fahrerflüchtigen Fahrzeugs und verständigte dann auch noch die Polizei. So konnte der Pkw-Lenker schnell ausgeforscht werden. Er wird angezeigt.

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