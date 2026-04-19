Fahranfänger (18) fast 80 km/h zu schnell erwischt

Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsübertretung wurde das Auto des Führerschein-Neulings – er soll erst seit Februar die Fahrerlaubnis besitzen – vorläufig beschlagnahmt. Ob der schwarze Audi A4 in weiterer Folge auch versteigert wird, ist noch unklar. Laut ersten Informationen eher nicht, denn der Wagen dürfte auf die Mutter des 18-Jährigen zugelassen sein.