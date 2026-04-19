Fahranfänger (18) fast 80 km/h zu schnell erwischt

Wohin ein 18-Jähriger Sonntagvormittag so dringend musste, ist nicht bekannt. Fakt ist, dass der Führerschein-Neuling mit 178 km/h in einer 100er-Zone gemessen wurde. Das Auto wurde beschlagnahmt, es soll seiner Mutter gehören.
Am Sonntag gegen 10.30 Uhr führte eine Polizeistreife auf der Pettenbacher Straße in Vorchdorf Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde ein 18-jähriger Autolenker aus Pettenbach gemessen, der mit 178 km/h durch die dortige 100-er Zone bretterte.
Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsübertretung wurde das Auto des Führerschein-Neulings – er soll erst seit Februar die Fahrerlaubnis besitzen – vorläufig beschlagnahmt. Ob der schwarze Audi A4 in weiterer Folge auch versteigert wird, ist noch unklar. Laut ersten Informationen eher nicht, denn der Wagen dürfte auf die Mutter des 18-Jährigen zugelassen sein.
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