Herz statt Hetze: Davon wollen wir mehr in OÖ!

Gemüse-Gröstl mit Kartoffeln und Spiegelei auf dem Teller und ein liebevoller Schlagabtausch über unsere Eigenheiten – ein ganz normaler Mittagstisch in der „Krone“-Redaktion. Und dann geht plötzlich alles ganz schnell: Am Linzer Südbahnhofmarkt liegt ein Mann am Boden. Blutüberströmt, nur wenige Meter von uns entfernt. Ein Axt-Angriff. Natürlich berichten unsere Redakteure groß und mit vollem Einsatz darüber. Wegschauen? Keine Option! Und doch wissen wir: Das Negative nimmt in unserer Zeitung oft zu viel Platz ein. Ganz ehrlich? Es ist höchste Zeit für mehr Positives.