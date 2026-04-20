Herz statt Hetze: Davon wollen wir mehr in OÖ!

Krieg, Streit, Skandale – die Schlagzeilen sind voll davon. Doch Oberösterreich hat so viel mehr zu bieten. Und genau das rücken wir ab jetzt in dieser neuen Serie in den Fokus: Mehr davon!
Gemüse-Gröstl mit Kartoffeln und Spiegelei auf dem Teller und ein liebevoller Schlagabtausch über unsere Eigenheiten – ein ganz normaler Mittagstisch in der „Krone“-Redaktion. Und dann geht plötzlich alles ganz schnell: Am Linzer Südbahnhofmarkt liegt ein Mann am Boden. Blutüberströmt, nur wenige Meter von uns entfernt. Ein Axt-Angriff. Natürlich berichten unsere Redakteure groß und mit vollem Einsatz darüber. Wegschauen? Keine Option! Und doch wissen wir: Das Negative nimmt in unserer Zeitung oft zu viel Platz ein. Ganz ehrlich? Es ist höchste Zeit für mehr Positives.
Aber selbst im Schlimmsten steckt manchmal was Gutes: Gernot Landsfried, Chef des Lokals MA28, in dem kurz zuvor noch unser Gemüse zubereitet wurde, wurde zum Helden. Er griff sofort ein, vertrieb den Angreifer und half dem Verletzten. Das ist Zivilcourage, da bleibt nur zu sagen: Mehr davon!
Herz statt Hetze
Auch in der Politik geht’s mitunter hart zu. Man fragt sich fast, ob dort noch Platz für etwas Herzlichkeit ist. Und dann kommt der Liebstattsonntag in Gmunden daher, wo SPÖ-Chef Martin Winkler unserem Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ein Lebkuchenherz schenkt. Zugegeben, das ist schon ein paar Wochen her, und seither wurde wieder kräftig ausgeteilt – aber schön war die Geste trotzdem, oder? „Trotz aller Unterschiede braucht’s einen menschlichen Umgang“, so Winkler. Ganz unser Motto: Mehr davon!
Sieben auf einen Streich
Ein Ausnahmezustand herrschte kürzlich auch im Klinikum Schärding. Dort kamen innerhalb von nicht einmal 24 Stunden gleich sieben Kinder zur Welt. Rekord! Selbst die erfahrensten Hebammen mussten schmunzeln. Und bestimmt würde auch Familienministerin Claudia Bauer (ehemals Plakolm, ÖVP) sagen: Mehr davon! Wünscht sie sich doch ohnehin, dass Kinderplanung „weniger Kopfsache und mehr Bauchentscheidung“ sein soll. In Schärding scheint man sich diesen Rat jedenfalls zu Herzen genommen zu haben.
Mehr davon! ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: Davon brauchen wir mehr! Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
Es passiert viel Gutes in Oberösterreich. Manchmal laut, oft ganz leise. Ab jetzt wollen wir genau das stärker zeigen. Hier ist Platz für Hoffnung, Herzlichkeit und Mut. Kurz gesagt: Mehr davon!
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