Fußgänger beim Überqueren der Straße getötet

Mehrere Augenzeugen beobachteten am Sonntag gegen 14 Uhr, wie ein Mann im Bereich der Nibelungenbrücke in Linz auf der Fahrbahn herum torkelte. Der etwa 30-Jährige – er hatte keine Ausweise dabei und seine Identität war am Abend noch ungeklärt – dürfte versucht haben, die dort vierspurige Fahrbahn zu überqueren.