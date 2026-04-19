Fußgänger beim Überqueren der Straße getötet

Tödlich ging Sonntagnachmittag ein Unfall im Bereich der Linzer Nibelungenbrücke aus. Ein Fußgänger wurde von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt – der Mann erlag wenig später im Spital seinen Verletzungen.
Mehrere Augenzeugen beobachteten am Sonntag gegen 14 Uhr, wie ein Mann im Bereich der Nibelungenbrücke in Linz auf der Fahrbahn herum torkelte. Der etwa 30-Jährige – er hatte keine Ausweise dabei und seine Identität war am Abend noch ungeklärt – dürfte versucht haben, die dort vierspurige Fahrbahn zu überqueren.
Von Lastwagen erfasst
Dabei soll er direkt vor einen Lastwagen gelaufen sein. Der Fußgänger wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kam das Opfer mit der Rettung ins Unfallspital, wo es wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.
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