Christoph Koncz: Der Neue am Pult und seine Pläne

Er fährt mit dem Zug von Wien-West nach Linz, sein Fahrrad hat er mit. „So bin ich sehr mobil“, sagt Christoph Koncz, während wir uns die Hände schütteln. Er ist ein junger österreichischer Stardirigent, der bereits zur obersten Weltliga zählt – und er radelt ins Musiktheater. Wie kommt es dazu?