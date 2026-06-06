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Fivers im Showdown

„Wir werden in unserer Hölle zurückschlagen“

Handball
06.06.2026 13:03
Fivers-Regisseur Fabio Schuh, HLA-Spieler der Saison, ist in Topform.
Fivers-Regisseur Fabio Schuh, HLA-Spieler der Saison, ist in Topform.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Ausverkaufte Halle, überragende Stimmung und ein erster Titel-Showdown – während Bad Vöslau am Samstag bei den Fivers erstmals Meister werden kann, kämpfen die Margaretner in ihrem Hexenkessel Hollgasse um den Ausgleich in der Best-of-3-Finalserie. Boss Tom Menzl und Co. sind guter Dinge.

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„Das war zum Start ein tolles Handball-Fest – und so eines soll’s jetzt auch bei uns werden. Wir sind guten Mutes, dass wir mit unseren Fans im Rücken in der Hölle zurückschlagen. Die Stimmung im letzten Heimspiel der Saison wird wohl ein Wahnsinn werden.“

Die Fivers um Mats Rudnicki (li.) und Samuel Weiser wollen wieder zupacken.
Die Fivers um Mats Rudnicki (li.) und Samuel Weiser wollen wieder zupacken.(Bild: GEPA)

Fivers-Boss Tom Menzl brennt auf den samstägigen (20.35, live im Stream auf sportkrone.at) Final-Showdown in der ausverkauften Hollgasse, will im Hexenkessel vor ÖHB- und HLA-Granden wie Bernd Rabenseifner oder Christoph Edelmüller den Ausgleich in der Best-of-3-Serie bejubeln. „Wir müssen wieder einmal unsere Comeback-Qualitäten zeigen, haben das in dieser Saison aber eh schon öfters getan.“ Vor dem Grunddurchgangs-Finish lagen die Margaretner teils auf dem zehnten Platz, schafften es in der letzten Runde aber noch ins Play-off und kämpfen nun plötzlich um ihren ersten Meistertitel seit 2018.

Fivers-Boss Tom Menzl ist zuversichtlich.
Fivers-Boss Tom Menzl ist zuversichtlich.(Bild: Fivers/Toni Nigg)

Der Finalstart gegen Premieren-Teilnehmer Vöslau, nach dem 35:33 mit bereits 13 Siegen in Folge, war stark. Aber auch Menzl weiß: „Wir müssen im Abschluss, wo wir leider sechs Stangenwürfe hatten, besser werden – und auch auf der Torhüter-Position!“ Wohl die „Problemzone“ der Fivers. Die Jags haben mit Flo Kaiper, schon mit Westwien und Linz Meister, einen Hexer. Der 31-jährige Ex-Teamkeeper, dessen Vorjahres-Transfer zu Wetzlar (D) platzte: „Ich war drei Monate lang vereinslos und hatte große Angst, nichts mehr zu finden. Jetzt um den Titel zu spielen ist verrückt!“

Der Wiener Flo Kaiper ist Vöslaus Hexer im Tor.
Der Wiener Flo Kaiper ist Vöslaus Hexer im Tor.(Bild: GEPA)

Zurück zu den Fivers: Das Team um Regisseur und HLA-Spieler der Saison Fabio Schuh und Newcomer Matthias Rattensperger, alle vom Masseur-Physio-Duo Monika Neckam und Birgit Gamper top betreut, hat laut Trainer Peter Eckl sehr viel vor: „Wir haben in Vöslau gut gespielt, aber noch Luft nach oben. Es wird ein heißer Tanz – und die Hölle Hollgasse wird brennen. Die tolle Stimmung in unserem letzten Heimspiel wird uns hoffentlich beflügeln.“

Bleibt Fan-Liebling?

Das gilt auch für Leander Brenneis, dem aktuell einzig fitten Kreis, dessen Comeback-Vereinbarung mit Saisonende ausläuft. Doch die Fivers-Familie hofft, dass der Publikumsliebling seine Karriere fortsetzt. Und das am besten mit einer Goldmedaille in der Tasche.

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