„Wir werden in unserer Hölle zurückschlagen“

Der Finalstart gegen Premieren-Teilnehmer Vöslau, nach dem 35:33 mit bereits 13 Siegen in Folge, war stark. Aber auch Menzl weiß: „Wir müssen im Abschluss, wo wir leider sechs Stangenwürfe hatten, besser werden – und auch auf der Torhüter-Position!“ Wohl die „Problemzone“ der Fivers. Die Jags haben mit Flo Kaiper, schon mit Westwien und Linz Meister, einen Hexer. Der 31-jährige Ex-Teamkeeper, dessen Vorjahres-Transfer zu Wetzlar (D) platzte: „Ich war drei Monate lang vereinslos und hatte große Angst, nichts mehr zu finden. Jetzt um den Titel zu spielen ist verrückt!“