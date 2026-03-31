Tiermord in Schönbrunn: Irrer erschießt Antilope!

Ein grausamer Fund sorgt in Wien für Entsetzen: Im Tiergarten Schönbrunn wurde am Sonntag gegen 3 Uhr in der Früh ein Jungtier der seltenen Hirschziegenantilopen tot aufgefunden – und alles deutet auf ein Verbrechen hin! Eine Tierpflegerin entdeckte das leblose Tier im Gehege und schlug sofort Alarm.
Laut Angaben der Wiener Polizei führte ein Tierarzt umgehend eine Untersuchung durch – mit einem erschütternden Ergebnis: Das Tier dürfte an einer Schussverletzung gestorben sein. Damit steht ein unfassbarer Verdacht im Raum – wurde hier gezielt auf ein Tier geschossen?
Schussabgabe außerhalb des Geheges
Die Polizei ermittelt bereits auf Hochtouren. Erste Hinweise lassen vermuten, dass der tödliche Schuss außerhalb des Geheges direkt neben dem Rhino Bistro im Park abgegeben wurde.
Das Landeskriminalamt Wien, spezialisiert auf Umweltdelikte, hat den Fall übernommen und sucht nun fieberhaft nach dem oder den Tätern.
„Die Sicherheit von Mensch und Tier ist unser höchstes Gut, dahingehend tun wir alles, um die höchste Sicherheit zu gewährleisten“, hält dazu Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck fest. Weitere Details können aus ermittlungstaktischen Gründen und in Absprache mit den Ermittlungsbehörden nicht kommuniziert werden. Der Tiergarten Schönbrunn hat umgehend die Nachtdienste aufgestockt und durch externe Security verstärkt sowie weitere Maßnahmen zur Prävention ähnlicher Vorgänge gesetzt.
Der Zoo gehe davon aus, dass der Täter ein Nachtsichtgerät bei sich hatte – zudem befindet sich das Gehege der Antilopen neben dem Nashornpark in Richtung Ausgang.
Dort könne man von Außen gut in das Gehege schauen. Der Schlosspark hat seine Sicherheitsvorkehrungen hingegen auf Anfrage der „Krone“ noch nicht verstärkt. Besonders tragisch: Erst im März wurde eine der seltenen Antilopen im Tiergarten geboren.
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