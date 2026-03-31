Tiermord in Schönbrunn: Irrer erschießt Antilope!

„Die Sicherheit von Mensch und Tier ist unser höchstes Gut, dahingehend tun wir alles, um die höchste Sicherheit zu gewährleisten“, hält dazu Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck fest. Weitere Details können aus ermittlungstaktischen Gründen und in Absprache mit den Ermittlungsbehörden nicht kommuniziert werden. Der Tiergarten Schönbrunn hat umgehend die Nachtdienste aufgestockt und durch externe Security verstärkt sowie weitere Maßnahmen zur Prävention ähnlicher Vorgänge gesetzt.