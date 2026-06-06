3 Verletzte nach Fiakerunfall in Wiener Innenstadt

Kutsche rammte Gerüst und kippte

Die Pferde liefen in die Habsburgergasse, wo die Kutsche ein Gerüst rammte. Dadurch kippte der Fiaker zur Seite. Der Kutscher stürzte und wurde vom Gefährt überrollt. „Die Pferde liefen weiter, während sich die vier Fahrgäste weiterhin in der Kutsche befanden“, so Steirer. Erst als eines der Tiere gegen ein Betonleitwandstück stieß und stürzte, kam das Gespann endlich zum Stehen.