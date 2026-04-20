Capital Bra filmt Notruf live aus dem Krankenwagen

In einem TikTok-Livestream ist zu sehen, wie der Rapper im Rettungswagen liegt, völlig neben sich wirkt und immer wieder nach Hilfe ruft. Er spricht undeutlich und wirkt orientierungslos. Ein Sanitäter versucht ihn zu beruhigen, erklärt ihm, dass sie gleich im Krankenhaus ankommen. Dass er dabei einfach mitfilmt, kommt beim Sanitäter gar nicht gut an.