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Wirre Szenen

Capital Bra filmt Notruf live aus dem Krankenwagen

Stars & Society
20.04.2026 09:29
Der Rapper Capital Bra sorgte mit einem Livestream für wirre Szenen.
Der Rapper Capital Bra sorgte mit einem Livestream für wirre Szenen.(Bild: APA-Images / dpa / Alexander Prautzsch)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Schockierende Szenen aus Berlin: Capital Bra (31) ist Sonntagnacht mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht worden – und hat den ganzen Einsatz live im Netz mitgefilmt.

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In einem TikTok-Livestream ist zu sehen, wie der Rapper im Rettungswagen liegt, völlig neben sich wirkt und immer wieder nach Hilfe ruft. Er spricht undeutlich und wirkt orientierungslos. Ein Sanitäter versucht ihn zu beruhigen, erklärt ihm, dass sie gleich im Krankenhaus ankommen. Dass er dabei einfach mitfilmt, kommt beim Sanitäter gar nicht gut an.

„Xanax, Tilidin, Kokain“
Auch im Spital dürfte das Handy weitergelaufen sein. In den Aufnahmen ist zu hören, wie ein Arzt nachhakt: „Was haben Sie denn für Drogen genommen?“ Capital Bra antwortet: „Xanax, Tilidin, Kokain.“ Gleichzeitig wirkt er weiterhin völlig neben sich, klagt über Angst und fragt immer wieder, warum ihm nicht geholfen wird.

(Bild: tiktok.com/ gebauerklipps)

Nur Stunden später dann ein völlig anderes Bild: In einer Instagram-Story meldet sich der Rapper bereits wieder aus dem Auto zurück. Er sei „unterkühlt“ gewesen, erklärt er, seine Hände seien noch immer kalt.

Kurz vor 5 Uhr am Montagmorgen meldet sich auch Manager Drilon Cocaj (35) noch einmal via ...
Kurz vor 5 Uhr am Montagmorgen meldet sich auch Manager Drilon Cocaj (35) noch einmal via Instagram zu Wort.(Bild: Instagram/ drilon.berlin)

Gleichzeitig entschuldigt er sich bei seinen Fans für die Aufregung und betont, wie ernst die Situation für ihn war. Er habe in dem Moment echte Angst um sein Leben gehabt.

Kurz vor 5 Uhr meldete sich auch sein Manager zu Wort. Laut ihm geht es dem Musiker wieder gut, die Werte sind in Ordnung. Gleichzeitig deutet er an, dass der Rapper nach längerer Zeit wieder rückfällig geworden sein könnte.

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