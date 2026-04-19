Polizei-Hundewelpe „Tosca“ meldet sich zum Dienst

Alles neu und aufregend für den Belgischen Schäferwelpen „Tosca von Saggautal“. Vor einer Woche erst (wie berichtet) aus der Steiermark nach Kärnten übersiedelt, stand jüngst auf dem Truppenübungsplatz in Glainach bereits das erste Kennenlernen mit den künftigen Polizeikollegen auf dem Programm. „Zuhause hat sie sich schon sehr gut eingelebt – nur meine pensionierte Hündin muss sich noch an den neuen, jungen Wirbelwind gewöhnen“, so Hundeführerin Christine Ebner.