Polizei-Hundewelpe „Tosca“ meldet sich zum Dienst

Für Kärntens Polizeihunde-Nachwuchs „Tosca“ stand jüngst das erste große Kennenlernen der künftigen zwei und- vierbeinigen Kollegen auf dem Programm. Ein spannender Tag für die angehende Schnüfflerin. Die „Krone“ war dabei. Und: Es gibt weitere Neuigkeiten bei der Diensthundeeinheit!
Alles neu und aufregend für den Belgischen Schäferwelpen „Tosca von Saggautal“. Vor einer Woche erst (wie berichtet) aus der Steiermark nach Kärnten übersiedelt, stand jüngst auf dem Truppenübungsplatz in Glainach bereits das erste Kennenlernen mit den künftigen Polizeikollegen auf dem Programm. „Zuhause hat sie sich schon sehr gut eingelebt – nur meine pensionierte Hündin muss sich noch an den neuen, jungen Wirbelwind gewöhnen“, so Hundeführerin Christine Ebner.
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