Heiße Beats & pure Eskalation auf der Schlosswiese

Electric Callboy werden die Schlosswiese in Moosburg am 24. Juli so richtig zum Beben bringen. Für das musikalische Vorbeben sorgen die legendären H-Blockx und die Band From Fall to Spring.
Noch im vergangenen November brachten sie die restlos ausverkaufte Wiener Stadthalle zum Beben – und am 24. Juli werden die Jungs von Electric Callboy mit ihren mitreißenden Beats und ihrer einmaligen Bühnenshow auf der Schlosswiese in Moosburg für pure Eskalation sorgen.
Während die Musiker aktuell noch durch Nordamerika touren, reisen sie im Sommer mit all ihren Hits aber auch den brandneuen Songs von ihrem am 7. August erscheinenden, neuen Studioalbum „Tanzneid“ nach Kärnten an. Ein absoluter Pflichttermin für alle Fans von modernem Metalcore, Elektro-Beats und explosiver Liveshow voller Humor, Adrenalin und musikalischer Wucht!
Legenden und Durchstarter
Und schon bevor Electric Callboy überhaupt die Bühne betreten, wird den Besuchern auf der Schlosswiese so richtig eingeheizt: Von den legendären H-Blockx und den erfolgreichen Metal-Newcomern „From Fall to Spring“.
Karten und Informationen zum Konzerthighlight am 24. Juli in Moosburg auf www.semtainment.at und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen des Landes.
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