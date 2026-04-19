Heiße Beats & pure Eskalation auf der Schlosswiese

Während die Musiker aktuell noch durch Nordamerika touren, reisen sie im Sommer mit all ihren Hits aber auch den brandneuen Songs von ihrem am 7. August erscheinenden, neuen Studioalbum „Tanzneid“ nach Kärnten an. Ein absoluter Pflichttermin für alle Fans von modernem Metalcore, Elektro-Beats und explosiver Liveshow voller Humor, Adrenalin und musikalischer Wucht!