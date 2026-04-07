Meister Petz und der lange Weg zur Sportskanone

Peter Hase entdeckt die Welt

In der Natur blühen schon die ersten Frühlingsboten, und Peter Hase hoppelt in unserem Profi-Lesevideo munter durch den Zauberrahmen, schließlich gibt es ja einiges zu entdecken. Mit seinen Freunden schnuppert er sich durch Blumenwiesen, hilft bei der Apfelernte und zieht im Winter auf dem zugefrorenen Teich seine Bahnen. Ebenso findest du in diesem spannenden Buch einige Spiel- und Bastelideen.