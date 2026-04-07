Meister Petz und der lange Weg zur Sportskanone

Dr. Brumm will endlich einen Klimmzug schaffen und Peter Hase hoppelt vergnügt durch den Frühling – spannende und lustige Geschichten erwarten euch unter: www.kidskrone.at
Halli Hallo, liebe Lesefüchse! Falls ihr euch schon gewundert habt, warum unsere neuen Lesevideos noch nicht erschienen sind – der Osterhase hat beim Verstecken der vielen Eier Unterstützung gebraucht, und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen.
Umso mehr freue ich mich, euch die neuen Lesevideos zu präsentieren! Leseonkel Christian hat wieder tief in der Bücherkiste gewühlt und zwei spannende Bücher für euch ausgesucht.
Peter Hase entdeckt die Welt
In der Natur blühen schon die ersten Frühlingsboten, und Peter Hase hoppelt in unserem Profi-Lesevideo munter durch den Zauberrahmen, schließlich gibt es ja einiges zu entdecken. Mit seinen Freunden schnuppert er sich durch Blumenwiesen, hilft bei der Apfelernte und zieht im Winter auf dem zugefrorenen Teich seine Bahnen. Ebenso findest du in diesem spannenden Buch einige Spiel- und Bastelideen.
Ein Bär wird zum Fitnessprofi
In unserem ABC-Lesevideo will der Bär Dr. Brumm so fit werden wie der sportliche Dachs. Gemeinsam mit dem Goldfisch Pottwal macht sich das Dreiergespann auf den Weg zum „Trimm-dich-Pfad“, um ein Fitness-Training zu absolvieren. Während der Fisch seine Flossen kreist, versucht sich Dr. Brumm an Klimmzügen – leider vergebens.
Doch um eine richtige Sportkanone zu werden, muss auch auf die Ernährung Acht gegeben werden. Und so bestellt Dr. Brumm gleich eine XXXL-Gemüsekiste, um seinen Bärenhunger zu bändigen.
Zwischen Mega-Trampolin und Riesenrutsche
Bei unserem Lesepasspartner, der Walderlebniswelt am Klopeiner See, kannst du zwischen den Baumwipfeln herumtollen, in der Goldwaschanlage nach Schätzen suchen oder mit dem Flying Fox durch die Lüfte düsen. „Bei uns wird es definitiv nicht langweilig! Über 80 Attraktionen warten auf die Lesefüchse – von der Riesenrutsche über Mega-Trampoline bis hin zu einem spannenden Waldlehrpfad“, erzählt mir Tina Smetanig von der Walderlebniswelt.
Und auch wenn das Wetter nicht so mitspielen sollte, kann man sich im großen Indoorspielplatz so richtig austoben oder mit einer besonderen Brille in eine virtuelle Welt eintauchen. Einfach den Lesepass ausfüllen und gratis die Walderlebniswelt besuchen.
Winke Winke, euer Theo
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