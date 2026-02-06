„Juhu, endlich Ferien! Hoch die Hände, Wochenende“

Am letzten Schultag besuchte Lesefuchs Theo die Volksschule Lind ob Velden und verteilte eifrig Zeugnisse. Auch Leseonkel Christian erzählte spannende Geschichten!
Halli hallo, liebe Lesefüchse! Gestern hab ich die Kinder in derVolksschule Lind ob Velden besucht. Ich war so aufgeregt, aber alle waren so lieb und haben sich fuchstastisch gefreut – auf die Schulnachrichten aber natürlich auch auf die Semesterferien. „Das ist dann so wie ein Tag, wo man länger frei hat als am Wochenende“, erklärt Henrik.
Nach der Begrüßung der Direktorin Elvira Sabotnik haben die vierten Klassen der Volksschule zwei Lieder aufgeführt. Das hat mir sehr gut gefallen! Anschließend erzählte Leseonkel Christian spannende Geschichten. Ein paar Kinder haben sogar mit ihm zusammen vorgelesen!
Ein Koffer voller Zeugnisse
Dann war es Zeit für meinen großen Auftritt: Mitten in einer Geschichte hab’ ich mich herangeschlichen, doch die Kinder haben mich sofort entdeckt. Es gab laute Jubel-Rufe! Denn mit dabei hatte ich einen Koffer verziert mit bunten Luftballons. Darin waren die Schulnachrichten, die ich feierlich überreichen durfte.
Und auch ich habe eine bekommen – was für eine Überraschung. Ich hab’ alles Einser in Fächern wie Lese-Freude, Pfotenspürsinn und Geschichten-Zauberei – da hab’ ich richtig große Augen bekommen, als mir die Schulnachricht überreicht wurde. Die wird in meinem Bücherzimmer eingerahmt.
Ich wünsch‘ Euch eine schöne Ferienzeit
Auch die vielen Kinder sind schon richtige Lesefüchse: „In den Ferien werde ich ,Die Schule der magischen Tiere‘ lesen, darauf freu’ ich mich schon“, ist Emilia schon voller Vorfreude auf ihre Lese-Auszeit. Für Kaya geht’s mit der Familie ab in den Skiurlaub und Aiden baut mit seinem Papa „wirklich sehr komplizierte Brücken“.
Ich wünsche euch in diesem Sinne schöne Semesterferien und eine wohlverdiente, entspannte Woche voller Spiel, Spaß und Freude! Bis zum nächsten Mal!
Winke, winke, euer Theo!
