„Juhu, endlich Ferien! Hoch die Hände, Wochenende“

Halli hallo, liebe Lesefüchse! Gestern hab ich die Kinder in derVolksschule Lind ob Velden besucht. Ich war so aufgeregt, aber alle waren so lieb und haben sich fuchstastisch gefreut – auf die Schulnachrichten aber natürlich auch auf die Semesterferien. „Das ist dann so wie ein Tag, wo man länger frei hat als am Wochenende“, erklärt Henrik.