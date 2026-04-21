Bittere Niederlage! Pöltl-Klub Toronto unter Druck

„Jetzt müssen wir die Spiele zu Hause gewinnen“, sagte Pöltl, der trotz der neuerlichen Niederlage eine Steigerung bei den Kanadiern sah. „Ich finde, wir haben heute deutlich besser gespielt (als am Samstag, Anm.), haben uns lange im Spiel gehalten.“ Wegen zu vieler Turnover, 22 an der Zahl, und „Problemen in der offensiven Exekution“ habe es am Ende nicht gereicht. „Die Spielzeit liegt nicht in meiner Kontrolle und ist die Entscheidung der Coaches“, fügte der Center hinzu. „Ich kann nur die Zeit, die ich bekomme, am Feld so gut wie möglich ausnutzen und versuchen, dem Team so viel wie möglich zu helfen.“ Pöltl war nach der Pause nicht mehr eingesetzt worden.