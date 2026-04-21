Bittere Niederlage! Pöltl-Klub Toronto unter Druck

Für die Toronto Raptors hat es auch im zweiten Spiel der ersten Play-off-Runde in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage gesetzt. Jakob Pöltl und Kollegen verloren am Montag (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers 105:115 und liegen im „best of seven“ damit 0:2 zurück. Der 30-jährige Center aus Wien kam auf nur 9:26 Minuten Einsatzzeit. Er verzeichnete zwei Punkte, vier Rebounds und einen Assist. Die dritte Partie steigt am Donnerstag in Toronto.
„Jetzt müssen wir die Spiele zu Hause gewinnen“, sagte Pöltl, der trotz der neuerlichen Niederlage eine Steigerung bei den Kanadiern sah. „Ich finde, wir haben heute deutlich besser gespielt (als am Samstag, Anm.), haben uns lange im Spiel gehalten.“ Wegen zu vieler Turnover, 22 an der Zahl, und „Problemen in der offensiven Exekution“ habe es am Ende nicht gereicht. „Die Spielzeit liegt nicht in meiner Kontrolle und ist die Entscheidung der Coaches“, fügte der Center hinzu. „Ich kann nur die Zeit, die ich bekomme, am Feld so gut wie möglich ausnutzen und versuchen, dem Team so viel wie möglich zu helfen.“ Pöltl war nach der Pause nicht mehr eingesetzt worden.
Kanadier lagen nie in Führung
Hauptverantwortlich für den Sieg der „Cavs“ zeichneten Donovan Mitchell mit 30, James Harden mit 28 sowie Evan Mobley mit 25 Punkten. Die Raptors mussten weiterhin auf den verletzten Immanuel Quickley verzichten. Scottie Barnes und RJ Barrett waren mit 26 bzw. 22 Zählern die besten Werfer. Die Kanadier hatten über 48 Minuten nie die Führung inne.
In New York mussten sich die Knicks den Atlanta Hawks 106:107 geschlagen geben und das 1:1 in der Play-off-Serie hinnehmen. Zu Beginn des Schlussabschnitts waren die Gäste aus Georgia noch 79:91 zurückgelegen. Die Denver Nuggets verloren gegen die Minnesota Timberwolves 114:119. Das Duell ist damit nach zwei Partien ebenfalls ausgeglichen.
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