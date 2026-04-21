Halswirbelbruch! Herzog muntert Klinsmann-Sohn auf

Schreckmoment im italienischen Fußball: Goalie Jonathan Klinsmann, Sohn der deutschen Legende Jürgen, zog sich in einem Serie-B-Spiel einen Halswirbelbruch zu. Jetzt meldete er sich auf Instagram zu Wort. Prominenter Aufmunterer: Andi Herzog.
„Alles Gute, Jonathan“, schreibt ÖFB-Legende Herzog unter dem Posting von Klinsmann Junior: „Alles wird wieder gut!“ Hintergrund: Herzog und die Familie Klinsmann sind gut befreundet, die „Daddys“ auch immer wieder berufliche Partner. Das Duo (Andi) Herzog / (Jürgen) Klinsmann spielte in den 90ern nicht nur bei den Bayern zusammen, sondern werkte auf Trainer-Ebene auch schon in den USA und in Südkorea.
Mit Gegner zusammengestoßen
So wird auch Herzog vermutlich zusammengezuckt sein, als er von der schweren Verletzung von Klinsmann Junior erfuhr. Samstagnachmittag, Serie B, Italien. Palermo empfängt Cesena. Im Gäste-Tor: Jonathan Klinsmann. Kurz vor Schluss die dramatische Szene. Klinsmann eilt auf der Jagd nach dem Ball aus dem Tor und stößt mit Palermo-Flügel Filippo Ranocchia zusammen. Klinsmann bleibt benommen liegen. Es sieht grausig aus.
Unglaublich: Trotz Schmerzen spielt Klinsmann die Partie noch zu Ende. Nach dem Spiel ging‘s ins Krankenhaus. Die dort erstellte Diagnose wurde am Sonntagvormittag öffentlich: „Bruch im Bereich des ersten Halswirbels“.
Am Montagabend meldete sich Klinsmann dann erstmals selbst zu Wort. „Leider endete meine Saison am Samstag“, so der 29-Jährige via Instagram. Er bedankte sich beim medizinischen Personal vor Ort und im Spital in Palermo, den Fans beider Vereine für die vielen Genesungswünsche sowie bei seiner Familie und seinen Freunden für die wertvolle Unterstützung.
Liest sich einigermaßen erbaulich. Und wie meinte Andi Herzog: „Alles wird wieder gut.“
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