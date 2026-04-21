Halswirbelbruch! Herzog muntert Klinsmann-Sohn auf

„Alles Gute, Jonathan“, schreibt ÖFB-Legende Herzog unter dem Posting von Klinsmann Junior: „Alles wird wieder gut!“ Hintergrund: Herzog und die Familie Klinsmann sind gut befreundet, die „Daddys“ auch immer wieder berufliche Partner. Das Duo (Andi) Herzog / (Jürgen) Klinsmann spielte in den 90ern nicht nur bei den Bayern zusammen, sondern werkte auf Trainer-Ebene auch schon in den USA und in Südkorea.