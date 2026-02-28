Vorteilswelt
Tierische Helden erleben Abenteuer im Mutmachwald

Kärnten
28.02.2026 18:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In unseren neuen Lesevideos geht es um Mut, tanzende Zahlen und darum, dass es ganz schön toll ist, Neues zu wagen: www.kidskrone.at

Halli Hallo, liebe Lesefüchse! Kennt ihr eigentlich Mary Poppins? Ein Kindermädchen, das mit ihrem Regenschirm fliegen kann – und vor allem ein ganz schwieriges Wort erfunden hat: „Supercalifragilisticexpialigetisch“.

Besonders lange oder komplizierte Wörter haben mir früher immer ein bisschen Angst gemacht. Ich hatte Sorge, sie nicht schnell genug lesen oder verstehen zu können. Leseonkel Christian hat dann aber immer gesagt: „Schwierige Wörter sind wie ein Rätsel, und du, Theo, bist ein richtiger Wörter-Detektiv! Nimm dir Zeit. Gute Leser lesen langsam und genau.“ Er hat mich immer bestärkt – und genau darum geht es in unserem neuesten Lesevideo: Mut!

Verwirrende Zahlen und tanzende Buchstaben 
In unserem ABC-Lesevideo dreht sich alles um eine Vogelmama und ihr vorsichtiges Küken. „Morgen bin ich mutig“ zwitschert es jeden Tag, während andere Vögel sich über den ängstlichen Piepmatz lustig machen. Doch die Vogelmama gibt ihrem Schützling die Zeit, die er braucht. Das Vögelchen kann ich gut verstehen!

Die Schüler der VS8 hatten viel Spaß.
Die Schüler der VS8 hatten viel Spaß.(Bild: Robin Reif)
Helga Happ zeigte uns eine Python.
Helga Happ zeigte uns eine Python.(Bild: Julia Eder)
Vorlesen üben mit Christian.
Vorlesen üben mit Christian.(Bild: Robin Reif)
Wir haben tolle Bücher ausgesucht.
Wir haben tolle Bücher ausgesucht.(Bild: Lighstone-People)
Charlie ärgert sich über Buchstaben.
Charlie ärgert sich über Buchstaben.(Bild: Lighstone-People)

Bei unseren Profi-Lesefüchsen tut sich Charlie in der Schule sehr schwer. Die Zahlen tanzen dem kleinen Eichhörnchen auf der Nase herum, und auch die Buchstaben machen, was sie wollen. Eines Tages hat Frau Schmetterling eine zündende Idee: Sie stellt Charlie ihre Freunde aus dem Mutmachwald vor.

Tausende Tiere im Reptilienzoo Happ
Bei unserem Lesepass-Partner, dem Reptilienzoo Happ, haben wir richtig viel erfahren. „Im Zoo gibt es etwa tausend Tiere. Wir nehmen nämlich auch Tiere auf, wenn die Leute sie nicht mehr halten können“, erzählt mir Leiterin Helga Happ. Deshalb, liebe Lesefüchse, überlegt euch gut, ob ihr ein Haustier haben wollt – und vor allem: Habt ihr genug Zeit, euch um das Tier zu kümmern?

Ich muss euch noch von meinem Besuch in der Volksschule 8 in Klagenfurt erzählen! Gemeinsam mit Leseonkel Christian haben wir die vielen Schülerinnen und Schüler besucht. Ihr habt mich so herzlich begrüßt, und ich durfte mit euch in der großen Pause den Schulhof unsicher machen. Das war superdupermegafuchstastisch! Soll ich auch in eure Klasse kommen? Dann schreibt eine E-Mail an: theo@krone.at!

Winke, Winke euer Theo!

Kärnten
28.02.2026 18:00
