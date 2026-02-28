Tierische Helden erleben Abenteuer im Mutmachwald

Besonders lange oder komplizierte Wörter haben mir früher immer ein bisschen Angst gemacht. Ich hatte Sorge, sie nicht schnell genug lesen oder verstehen zu können. Leseonkel Christian hat dann aber immer gesagt: „Schwierige Wörter sind wie ein Rätsel, und du, Theo, bist ein richtiger Wörter-Detektiv! Nimm dir Zeit. Gute Leser lesen langsam und genau.“ Er hat mich immer bestärkt – und genau darum geht es in unserem neuesten Lesevideo: Mut!