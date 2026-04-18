7 Days of World Events
Orbán’s Defeat Irks Right-Wing Populists Across Europe
“Let’s follow Orbán’s lead!” FPÖ leader Herbert Kickl would rather forget this election recommendation today. Giorgia Meloni and Geert Wilders have also seen their momentum come to an end. Have the right-wing populists already shot their bolt? Foreign policy expert Kurt Seinitz analyzes.
Viktor Orbán, the great role model of Europe’s right-wing populists, has been voted out by his own people. A vote of no confidence by the people is pretty much the worst thing that can happen to populists, given that they see themselves as having a special relationship with the people. An AfD “Rambo” once boasted in the Bundestag, drunk with victory: “We will hunt them down (the government)!”
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.