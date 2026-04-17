Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Vertrauensverlust | Was erwartet wird

Guten Morgen Newsletter
(Bild: EPA/AMER KAJMOVIC)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Vertrauensverlust. Nein, hoch ist das Vertrauen in die österreichischen Politiker schon die längste Zeit nicht mehr. Aber es sinkt, wie der gestern veröffentlichte APA/OGM-Vertrauensindex beweist, noch weiter. Bei 16 Politikern ging es mit dem Vertrauen bergab - darunter bei Finanzminister Markus Marterbauer – der aber immerhin noch Platz 3 hinter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures erreicht. Gesunken ist das Vertrauen unter anderem auch bei ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker, der aber wenigstens noch Platz 8 schafft, während SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler mit einem weiteren Minus nun den üblen Vertrauens-Platz 27 bekleidet, unter anderem hinter Beate Meinl-Reisinger und Leonore Gewessler. Nur ein Männer-Trio liegt noch hinter Babler: Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn, FPÖ-Chef Herbert Kickl und der vor Gericht stehende ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Insgesamt ein weiterer Vertrauensverlust in die Politik.

0 Kommentare

Was erwartet wird. Mit dem Vertrauensindex und seinen, wie sie schreibt „desaströsen Ergebnissen“ setzt sich heute in der „Krone“ auch Conny Bischofberger kommentierend auseinander. Unsere Autorin fragt sich: „Was ist eigentlich ,Minus-Vertrauen´?“ Und versucht auch gleich eine Erklärung: „Vielleicht ist es die Antwort auf Enttäuschung. Die fehlende Bereitschaft, noch länger Wohlwollen zu erwarten.“ Freilich meint Bischofberger auch, vielleicht sei Vertrauen „aber auch ein viel zu großes Wort“. Um zum Schluss zu kommen: „Es würde schon genügen, wenn Politikerinnen und Politiker verlässlich das tun, was von ihnen erwartet wird.“ Tja, das scheint für die allermeisten eine zu schwere Übung zu sein…

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
17.04.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Alexander Manninger starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.
Krone Plus Logo
Nach Manninger-Tod
Kerzen, Tränen, Trauer bei Unfallstelle von Alex
Polizeibeamter wurde bei Einsatz am Wintermarkt im Wiener Prater von Mitte 20-Jährigem schwer ...
Schon fünfte Vorstrafe
Beim Riesenrad: Junger TV-Star prügelte Polizisten
Tragische Serie in Innsbruck: Immer mehr junge Menschen geraten in den Strudel der Drogenszene – ...
Bereits fünftes Opfer
14-Jährige tot – Spur führt erneut in Drogenszene
Lisa Eder
Plötzlicher Rücktritt
Eder wollte Verlobten als Trainer, ÖSV lehnte ab
Eine 30-Jährige kassierte trotz illegaler Prostitution Sozialleistungen. Nicht nur dafür stand ...
Frau muss in Haft
Lockvogel entlarvte Prostitution und Sozialbetrug
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
285.379 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
119.716 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
Heribert Kasper von Wiener Hotel „delogiert“
93.079 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1016 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
834 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Feuertrupps müssen her
Kreml rüstet sich gegen zunehmende Drohnenangriffe
Vor Machtübergabe
Magyar wirft Orbán Aktenvernichtung vor
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Fehlende Konsequenzen?
Erneuter Zoff wegen Führerschein-Causa
Wahre Schlammschlacht
Kronzeugin klagt Ex-General Weißmann und den ORF
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf