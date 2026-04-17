Vertrauensverlust | Was erwartet wird

Vertrauensverlust. Nein, hoch ist das Vertrauen in die österreichischen Politiker schon die längste Zeit nicht mehr. Aber es sinkt, wie der gestern veröffentlichte APA/OGM-Vertrauensindex beweist, noch weiter. Bei 16 Politikern ging es mit dem Vertrauen bergab - darunter bei Finanzminister Markus Marterbauer – der aber immerhin noch Platz 3 hinter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures erreicht. Gesunken ist das Vertrauen unter anderem auch bei ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker, der aber wenigstens noch Platz 8 schafft, während SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler mit einem weiteren Minus nun den üblen Vertrauens-Platz 27 bekleidet, unter anderem hinter Beate Meinl-Reisinger und Leonore Gewessler. Nur ein Männer-Trio liegt noch hinter Babler: Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn, FPÖ-Chef Herbert Kickl und der vor Gericht stehende ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Insgesamt ein weiterer Vertrauensverlust in die Politik.
Was erwartet wird. Mit dem Vertrauensindex und seinen, wie sie schreibt „desaströsen Ergebnissen“ setzt sich heute in der „Krone“ auch Conny Bischofberger kommentierend auseinander. Unsere Autorin fragt sich: „Was ist eigentlich ,Minus-Vertrauen´?“ Und versucht auch gleich eine Erklärung: „Vielleicht ist es die Antwort auf Enttäuschung. Die fehlende Bereitschaft, noch länger Wohlwollen zu erwarten.“ Freilich meint Bischofberger auch, vielleicht sei Vertrauen „aber auch ein viel zu großes Wort“. Um zum Schluss zu kommen: „Es würde schon genügen, wenn Politikerinnen und Politiker verlässlich das tun, was von ihnen erwartet wird.“ Tja, das scheint für die allermeisten eine zu schwere Übung zu sein…
Kommen Sie gut durch den Samstag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.