Vertrauensverlust | Was erwartet wird

Vertrauensverlust. Nein, hoch ist das Vertrauen in die österreichischen Politiker schon die längste Zeit nicht mehr. Aber es sinkt, wie der gestern veröffentlichte APA/OGM-Vertrauensindex beweist, noch weiter. Bei 16 Politikern ging es mit dem Vertrauen bergab - darunter bei Finanzminister Markus Marterbauer – der aber immerhin noch Platz 3 hinter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures erreicht. Gesunken ist das Vertrauen unter anderem auch bei ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker, der aber wenigstens noch Platz 8 schafft, während SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler mit einem weiteren Minus nun den üblen Vertrauens-Platz 27 bekleidet, unter anderem hinter Beate Meinl-Reisinger und Leonore Gewessler. Nur ein Männer-Trio liegt noch hinter Babler: Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn, FPÖ-Chef Herbert Kickl und der vor Gericht stehende ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Insgesamt ein weiterer Vertrauensverlust in die Politik.