Eder wollte Verlobten als Trainer, ÖSV lehnte ab

„Der ÖSV hat seine Gründe“

„Der ÖSV hat seine Gründe, und das ist auch verständlich. Für mich funktioniert es anders nicht“, sagte Eder weiter. Die Salzburgerin war trotz ihrer besten Saison mit zwei Weltcup-Siegen und einem undankbaren vierten Platz bei Olympia unzufrieden: „Schon länger haben es mir die Umstände schwergemacht. Skispringen an sich würde mir Spaß machen, aber das Drumherum macht mich nicht so happy.“