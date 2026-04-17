Eder wollte Verlobten als Trainer, ÖSV lehnte ab

Lisa Eder hat am Freitag mit ihrem Rücktritt überrascht. Mit erst 24 Jahren macht Österreichs erfolgreichste Skispringerin Schluss – auch, weil ihr Verlobter Manuel Fettner vom ÖSV nicht in ihr Trainerteam aufgenommen wurde ...
Wie Eder gegenüber dem ORF angab, hatte sie noch „eine Idee, wie ich es mir vorstellen kann, dass es weitergeht. Das funktioniert nicht. So ist der Schlussstrich gekommen“.
Die betreffende Idee war laut Florian Liegl, dem Sportlichen Leiter des ÖSV für Nordische Kombination und Skispringen, dass Fettner ins Team integriert wird. „Dem konnten wir aus inhaltlichen, compliance-technischen und budgetären Gründen nicht Folge leisten. Das können wir auch nicht umsetzen, weil wir ein sehr gut funktionierendes Trainerteam rund um Cheftrainer Thomas Diethart haben. Warum Lisa ihre Karriere beendet, ist ihre persönliche Entscheidung“, sagte Liegl im ORF-Interview.
„Der ÖSV hat seine Gründe“
„Der ÖSV hat seine Gründe, und das ist auch verständlich. Für mich funktioniert es anders nicht“, sagte Eder weiter. Die Salzburgerin war trotz ihrer besten Saison mit zwei Weltcup-Siegen und einem undankbaren vierten Platz bei Olympia unzufrieden: „Schon länger haben es mir die Umstände schwergemacht. Skispringen an sich würde mir Spaß machen, aber das Drumherum macht mich nicht so happy.“
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