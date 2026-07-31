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Immer mehr brauchen Hilfe bei den Finanzen

Burgenland
31.07.2026 17:00
Wenn der Schuldenberg zu groß wird, brauchen Betroffene Unterstützung.
Wenn der Schuldenberg zu groß wird, brauchen Betroffene Unterstützung.(Bild: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Die Schuldenberatung Burgenland verzeichnet einen deutlichen Anstieg bei den Erstkontakten. Das Beratungsteam wurde deshalb verstärkt.

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Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Zahl der Erstkontakte bei der Schuldenberatung im Vergleich zum Jahr davor um satte zehn Prozent. Die Privatkonkurseröffnungen erhöhten sich um 9,7 Prozent, die Privatkonkursanträge sogar um 15,6 Prozent.

Verschuldung bei mehr als 64.000 Euro pro Person
Als häufigste Ursache für eine Überschuldung nennt die Schuldenberatung falsches Konsumverhalten, gefolgt von ehemaliger Selbstständigkeit sowie Einkommensverschlechterungen und Krankheiten. Die durchschnittliche Verschuldung im Burgenland lag im ersten Halbjahr 2026 bei 64.226 Euro pro Person und damit leicht unter dem österreichweiten Durchschnitt des Jahres 2025 von 67.684 Euro.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen Menschen rasch eine professionelle Unterstützung bei Überschuldung“, erklärt Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner. Ziel sei es, für die Hilfesuchenden mit einer fachlich hochwertigen Beratung neue Perspektiven zu eröffnen. Deshalb setze man konsequent auf Qualität und auf die laufende Weiterentwicklung des Leistungsangebots.

Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (re.) und Referatsleiterin Michaela Puhr wollen den ...
Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (re.) und Referatsleiterin Michaela Puhr wollen den Betroffenen durch Beratung neue Perspektiven bieten.(Bild: LMS/Daniel Fenz)

Hohen Beratungsstandard absichern
Neben Referatsleiterin Michaela Puhr steht ab sofort mit Simon Kirschner ein zweiter zertifizierter Qualitätscoach zur Verfügung. Damit wird die interne Qualitätssicherung künftig nach dem Vier-Augen-Prinzip gestärkt. Damit soll der hohe Standard der Beratung weiter abgesichert werden. „Qualität ist die Grundlage unserer Arbeit“, erklärt Referatsleiterin Puhr. Mit dem zertifizierten Vier-Augen-Prinzip würden die internen Kontrollmechanismen gestärkt und zusätzliche Sicherheit für die Klienten geschaffen.

Mit einem Ende des Trends bei den Erstkontakten ist jedenfalls auch im zweiten Halbjahr nicht zu rechnen. Für Haider-Wallner ein klarer Auftrag: „Die steigenden Beratungszahlen zeigen, wie wichtig die Schuldenberatung für viele Menschen im Burgenland ist.“

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