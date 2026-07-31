Immer mehr brauchen Hilfe bei den Finanzen

Hohen Beratungsstandard absichern

Neben Referatsleiterin Michaela Puhr steht ab sofort mit Simon Kirschner ein zweiter zertifizierter Qualitätscoach zur Verfügung. Damit wird die interne Qualitätssicherung künftig nach dem Vier-Augen-Prinzip gestärkt. Damit soll der hohe Standard der Beratung weiter abgesichert werden. „Qualität ist die Grundlage unserer Arbeit“, erklärt Referatsleiterin Puhr. Mit dem zertifizierten Vier-Augen-Prinzip würden die internen Kontrollmechanismen gestärkt und zusätzliche Sicherheit für die Klienten geschaffen.