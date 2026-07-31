Badeunfall: 83-Jährige im Neufelder See ertrunken

Laut Wasserrettung bemerkten aufmerksame Badegäste sie in drei Metern Wassertiefe und brachten sie umgehend an Land. Eine zufällig anwesende Krankenschwester begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die innerhalb kürzester Zeit an Ort und Stelle waren. Trotz umfassender Wiederbelebungsversuche konnte die Frau nicht mehr gerettet werden.