Badeunfall: 83-Jährige im Neufelder See ertrunken

Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Donnerstagnachmittag am Neufelder See im Burgenland gekommen. Der genaue Hergang stand vorerst nicht fest, die 83-jährige Niederösterreicherin dürfte vermutlich beim Schwimmen im Wasser untergegangen sein.
Laut Wasserrettung bemerkten aufmerksame Badegäste sie in drei Metern Wassertiefe und brachten sie umgehend an Land. Eine zufällig anwesende Krankenschwester begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die innerhalb kürzester Zeit an Ort und Stelle waren. Trotz umfassender Wiederbelebungsversuche konnte die Frau nicht mehr gerettet werden.
Erst im Mai war es am Neufelder See zu einem Tauchunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann konnte damals nach intensiver Suche nur mehr tot geborgen werden.
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