Lieferantin nach Kündigung um Urlaub geprellt

Urlaub oder Krankenstand

Übrigens: „Ist man im Urlaub länger als drei Kalendertage krank, kann man bei Vorlage einer ärztlichen Bestätigung den Urlaub in Krankenstand umwandeln und sich die Tage rückerstatten lassen“, verrät der Rechtsschützer. Im Urlaub müsse man generell nur in Ausnahmefällen erreichbar sein – etwa wenn der Arbeitnehmer Informationen hat, die für den Betrieb zwingend notwendig sind. In solchen Fällen seien laut Zocher Urlaubsvertretungen ratsam. Beschwerden wegen Kontaktversuchen im Urlaub gäbe es nicht viele: „Die meisten, die das betrifft, sind in Positionen oder Verträgen, wo beide Seiten damit einverstanden sind“, so Zocher.