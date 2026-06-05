„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Leopardengecko Glubschi wird in fachkundige Hände gegeben. Das Reptil benötigt eine Augensalbe, das Auftragen lässt es problemlos über sich ergehen. Mit etwas Glück ist es möglich, das betroffene Auge zu erhalten, langfristig könnte jedoch eine Operation notwendig werden. Gesucht werden erfahrene Halter mit einem artgerechten Terrarium: Tel.: 0732/247887.