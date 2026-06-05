„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Boni musste mehrmals seinen Platz wechseln und benötigt deshalb Zeit, bis er wieder Vertrauen fassen kann. Der siebenjährige Hund zeigt sich sensibel. Die neuen Besitzer sollten mit klaren Strukturen Sicherheit schaffen: Tel.: 0732/247887.
Kyra ist eine zehn Jahre alte Königspython, die in fachkundige Hände abgegeben wird. Die Schlange zeigt sich ruhig und angenehm im Umgang. Bisher wurde sie nur mit Lebendfutter ernährt, weshalb derzeit versucht wird, auf Frostfutter umzustellen. Tel.: 0732/247887.
Frodo ist ein äußert freundlicher Kater, der Menschen über alles liebt. Der charmante Senior (14 Jahre, kastriert) besucht gerne Geschäfte und Nachbarn, um sich Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten abzuholen. Für ihn wird deshalb ein Freigangplatz gesucht, damit er weiterhin sein gesellschaftliches Leben genießen kann: Tel.: 0732/247887.
Leopardengecko Glubschi wird in fachkundige Hände gegeben. Das Reptil benötigt eine Augensalbe, das Auftragen lässt es problemlos über sich ergehen. Mit etwas Glück ist es möglich, das betroffene Auge zu erhalten, langfristig könnte jedoch eine Operation notwendig werden. Gesucht werden erfahrene Halter mit einem artgerechten Terrarium: Tel.: 0732/247887.
Rudi braucht in stressigen Situationen eine ruhige, souveräne Führung. Der Bracke (6 J.) bringt einen ausgeprägten Jagdtrieb mit, außerdem ist seine Stubenreinheit nicht vollständig gefestigt. Bei geduldigen Tierfreunden wäre er am besten aufgehoben: Tel.: 0732/247887.
Shizuka liebt Menschen über alles und genießt jede Streicheleinheit. Die freundliche Katze (2 Jahre kastriert) sucht einen Freigangplatz. Aufgrund einer Herzerkrankung benötigt Shizuka zweimal täglich Medikamente. Wer schenkt der Samtpfote Geborgenheit, Routine und viel Zuwendung? Tel.: 0732/247887.
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