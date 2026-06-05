Der lange Kampf für und gegen die Vogelfänger

Die Diskussion um den Singvogelfang im Salzkammergut geht in die nächste Runde. Nachdem das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich in zwei Urteilen verfügt hatte, dass der Transport von gefangenen Vögeln nach dem Tierschutzgesetz zu erfolgen hat und lebende Lockvögel in Käfigen verboten werden, gibt’s jetzt einen Vorstoß der Landesregierung. Und zwar, um die Tradition am Leben zu erhalten und – laut Tierschützern – diese Urteile aktiv zu umgehen.