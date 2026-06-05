Stillstand nach Mord an Linzer Immobilien-Makler

Morgen, Samstag, werden 20 Wochen verstrichen sein, seit ein 49-jähriger Immobilienmakler in seiner Penthouse-Wohnung in der Linzer Harrachstraße ermordet wurde. Einer seiner Brüder hatte den Leichnam – wie berichtet – zwei Tage später (19. Jänner) am Fußboden des Badezimmers gefunden. Ein Nachbar hatte Alarm geschlagen, weil „Lilly“, die geliebte Beagle-Hündin des Maklers, im Stiegenhaus herumgeirrt war.