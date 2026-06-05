Wirtschaftskammer OÖ könnte 50 Stellen abbauen

Die Wirtschaftskammer will bundesweit 100 Millionen Euro jährlich einsparen – dazu wird in der Zentrale in Wien, wie berichtet, jeder vierte Job gestrichen. Die Ersparnis soll dann mittels niedrigerer Kammerumlage (das ist der Mitgliedsbeitrag) an Unternehmen weitergegeben werden. „Wir werden auch unseren Beitrag zur Umlagensenkung leisten“, kündigte Doris Hummer, Kammer-Chefin in Oberösterreich, zuletzt gegenüber der „Krone“ an.