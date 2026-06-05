Drei schwere Radunfälle in nur 24 Minuten passiert

Fast zeitgleich passierten am Fronleichnamstag drei schwere Unfälle mit Fahrradfahrern in Oberösterreich. Die Opfer waren laut Zeugen immer selbst gestürzt und hatten sich gravierende Verletzungen zugezogen. Zweimal musste sogar der Rettungshelikopter ausrücken, um die Verletzten in Spitäler zu bringen.
Am Fronleichnamstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr lenkte ein 52-Jähriger aus Seekirchen am Wallersee (Sbg.) sein Mountainbike in Wels auf der Pollheimerstraße. Unter der Traunbrücke fuhr er über den Grünstreifen, um auf den Fahrradweg zu gelangen. Laut eines Zeugen kam der 52-Jährige aus eigenem Verschulden zu Sturz und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, wurde in weiterer Folge durch die Rettung und den Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt. Der 52-Jährige wurde mit einer schweren Kopfverletzung ins Klinikum Wels eingeliefert.
Von Güterweg abgekommen
Eine 55-Jährige aus Haibach ob der Donau lenkte am gegen 17 Uhr ihr E-Bike in Hartkirchen auf dem Güterweg Oed. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts ab und kam zu Sturz. Dabei zog sich die Frau Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die 55-Jährige wurde von der Rettung an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer UKH geflogen.
In Wiese gefunden
Und zeitgleich wurden Polizisten um 17.18 Uhr zu einem Fahrradunfall in Weißkirchen an der Traun beordert. Die verunfallte Frau, eine 64-Jährige aus dem Kematen an der Krems, wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in der Wiese liegend vorgefunden. Sie wurde anschließend mit dem Notarzt ins Klinikum Wels eingeliefert. Fremdverschulden kann aufgrund einer Zeugenaussage ausgeschlossen werden.
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