Drei schwere Radunfälle in nur 24 Minuten passiert

Am Fronleichnamstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr lenkte ein 52-Jähriger aus Seekirchen am Wallersee (Sbg.) sein Mountainbike in Wels auf der Pollheimerstraße. Unter der Traunbrücke fuhr er über den Grünstreifen, um auf den Fahrradweg zu gelangen. Laut eines Zeugen kam der 52-Jährige aus eigenem Verschulden zu Sturz und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, wurde in weiterer Folge durch die Rettung und den Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt. Der 52-Jährige wurde mit einer schweren Kopfverletzung ins Klinikum Wels eingeliefert.