Land und Stadt wollen nur mehr über Linz fliegen

Zudem will man mithilfe von WKOÖ und IVOÖ erreichen, dass „Betriebe die Nutzung der Linz-Frankfurt-Verbindung systematisch in ihre internen Mobilitäts- und Reiserichtlinien integrieren“.

Künftig seien „Dienstreisen, die Flüge erfordern, nach Möglichkeit über den Flughafen Linz durchzuführen“, heißt es wörtlich in dem Manifest, über das am Freitag informiert wurde. Und: „Internationale Geschäftsreisen und Umsteigeverbindungen werden nach Möglichkeit über den Flughafen Linz abgewickelt.“ WKOÖ und IV OÖ sollen gezielt bei Mitgliedsbetrieben für die Nutzung der Verbindung Linz-Frankfurt werben. Zudem enthält das Papier u.a. ein Bekenntnis zu „gemeinsamen Standort- und Kommunikationsmaßnahmen“, um die Bedeutung der Strecke als Standortvorteil und für den Tourismus sichtbar zu machen, sowie ein regelmäßiges Monitoring der Auslastung.