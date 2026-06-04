Trotz Titelkampfes gibt‘s vorerst kein Feierverbot

10.000 Euro Preisgeld

Die 10.000 Euro Preisgeld werden übrigens fair unter der Mannschaft von Stefan Hinterkörner aufgeteilt. Zudem hat man fix ein Ticket für den ÖFB Cup, in dem nun auch Vorwärts mitspielen darf. Denn sollten die Steyrer, die am Freitag auf Mondsee treffen, Bad Leonfelden in der Liga nicht mehr abfangen, geht der übrige Cup-Platz an den Zweitplatzierten. In der Regionalliga Mitte stehen am Freitag indes die letzten Spiele der allerletzten Runde an. Oedt hat sich bereits am Mittwoch mit einem 5:2 gegen Deutschlandsberg eindrucksvoll verabschiedet.