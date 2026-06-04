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Erster Triumph im Cup

Trotz Titelkampfes gibt‘s vorerst kein Feierverbot

Fußball Unterhaus
04.06.2026 19:11
Bad Leonfelden siegte gegen Friedburg mit 5:0 und holte sich den ersten Titel im OÖ-Landescup.
Bad Leonfelden siegte gegen Friedburg mit 5:0 und holte sich den ersten Titel im OÖ-Landescup.(Bild: Manfred Binder)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Bad Leonfelden holte mit einem eindrucksvollen 5:0 gegen Friedburg erstmalig den Titel im OÖ-Landescup. Der historische Triumph wird zumindest bis Samstag ordentlich gefeiert werden. Danach konzentriert man sich wieder auf die Liga, in der man zwei Runden vor Schluss noch Erster ist.  

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Mit einem Lattenknaller von Wörndl hatte sich Friedburg im Finale des OÖ-Landescups stark vorgestellt – ehe es für die Innviertler ganz bitter wurde:

  •  Nach 27 Minuten netzte Krunert zum 1:0 für Bad Leonfelden ein.
  • In der 34. erhöhte Superstürmer Radouch auf 2:0.
  •  Ehe es in Hälfte zwei Schlag auf Schlag ging: 3:0 durch Krunert (56.), 4:0 durch Grüner (66.), der zwei Minuten später vor über 1000 Zuschauern mit einem Schuss ins Kreuzeck den fabulösen Schlusspunkt setzte – 5:0!
Eziekwe und Co. setzten sich gegen Friedburg durch.
Eziekwe und Co. setzten sich gegen Friedburg durch.(Bild: Manfred Binder)

„Einen großen Traum erfüllt“
„Einfach herrlich! Wenn man sich so einen großen Traum erfüllt, ist das unglaublich“, so Sportchef Dominik Mach, der trotz des aufrechten Titelkampfes in der OÖ-Liga kein Feierverbot erteilte. „Bis Samstag ist es schon drin, das haben sie sich verdient – dann konzentrieren wir uns wieder auf die Liga!“

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10.000 Euro Preisgeld 
Die 10.000 Euro Preisgeld werden übrigens fair unter der Mannschaft von Stefan Hinterkörner aufgeteilt. Zudem hat man fix ein Ticket für den ÖFB Cup, in dem nun auch Vorwärts mitspielen darf. Denn sollten die Steyrer, die am Freitag auf Mondsee treffen, Bad Leonfelden in der Liga nicht mehr abfangen, geht der übrige Cup-Platz an den Zweitplatzierten. In der Regionalliga Mitte stehen am Freitag indes die letzten Spiele der allerletzten Runde an. Oedt hat sich bereits am Mittwoch mit einem 5:2 gegen Deutschlandsberg eindrucksvoll verabschiedet. 

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