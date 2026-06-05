Polizistin bekam Faustschlag mitten ins Gesicht

Rot sah ein Mühlviertler bei einem Familienstreit – und ging nicht nur auf seine Ehefrau los. Als Polizisten die Lage beruhigen wollten, funktionierte das nur mit Körperkraft, weil sich der 37-Jährige so wehrte. Dabei bekam eine Polizistin einen Schlag mitten ins Gesicht, auch ein Kollege wurde verletzt.
Um kurz nach ein Uhr in der Nacht wurden Polizisten zu einer Wohnung in St. Georgen an der Gusen beordert. Eine 36-jährige Frau hatte den Notruf gewählt, weil ihr Ehemann im Streit auch handgreiflich geworden sei und sie geschlagen habe.
Unterstützung angefordert
Beim Eintreffen der Streife konnte bereits von außen ein lautstarker Streit wahrgenommen werden. Der Verdächtige verhielt sich während der Sachverhaltsklärung gegenüber den Polizisten uneinsichtig und unkooperativ, weshalb eine weitere Streife zur Unterstützung angefordert wurde.
Körperkraft angewendet
Der 37-Jährige zeigte weiter ein uneinsichtiges Verhalten und „im Zuge der Körperkraftanwendung“, wie die Polizei es formuliert, versuchte er sich mehrmals loszureißen. Dabei schlug er einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht und verletzte dabei auch einen weiteren Polizisten. Anschließend konnte er durch die einschreitenden Beamten fixiert und festgenommen werden. Die beiden verletzten Beamten wurden im Spital versorgt, während der 37-Jährige einvernommen wurde – er kam dann wieder auf freien Fuß.
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