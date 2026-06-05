Polizistin bekam Faustschlag mitten ins Gesicht

Körperkraft angewendet

Der 37-Jährige zeigte weiter ein uneinsichtiges Verhalten und „im Zuge der Körperkraftanwendung“, wie die Polizei es formuliert, versuchte er sich mehrmals loszureißen. Dabei schlug er einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht und verletzte dabei auch einen weiteren Polizisten. Anschließend konnte er durch die einschreitenden Beamten fixiert und festgenommen werden. Die beiden verletzten Beamten wurden im Spital versorgt, während der 37-Jährige einvernommen wurde – er kam dann wieder auf freien Fuß.