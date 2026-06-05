Vandalen trieben in Nacht Unwesen im Welldorado

Gegen die unbekannten Täter wurde unverzüglich Anzeige erstattet, erste Spuren wurden gesichert. „Es gibt noch keinerlei konkrete Hinweise, die Besprühungen geben auch wenig Aufschluss, um wen es sich handeln könnte“, ist der Welser FP-Stadtvize Gerhard Kroiß sauer. „Wir haben viel Geld investiert, um den Welldorado-Gästen ein top modernes Badevergnügen bieten zu können. Das lassen wir uns von ein paar unterbelichteten Vandalen sicherlich nicht kaputtmachen. Ich hoffe, dass die mutmaßlichen Täter bald ausgeforscht werden, damit sie für die Behebung des Schadens finanziell herangezogen werden können“, so Kroiß weiter.