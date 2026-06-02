Tragisch! Ex-Teamkicker stirbt nach Motorrad-Crash

Mit einem Auto kollidiert

Der tragische Verkehrsunfall, der letztlich zum Tod von Oikonomou führen sollte, hatte sich am 23. Mai im Nordwesten Griechenlands in seiner Heimatstadt Ioannina ereignet. Der frühere Innenverteidiger war auf seinem Motorrad unterwegs gewesen und dabei mit einem Auto kollidiert, das einen unvorhergesehenen U-Turn hingelegt hatte.