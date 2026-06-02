Tragisch! Ex-Teamkicker stirbt nach Motorrad-Crash

Fußball-Griechenland trägt Trauer, denn im Alter von gerade einmal 33 Jahren ist Ex-Teamspieler Marios Oikonomou an den Folgen eines schweren Motorrad-Unfalls gestorben!
Etwas mehr als eine Woche lang wurde in einem Spital um das Leben des sechs Mal für die Equipe seiner Heimat aufgelaufenen Griechen gekämpft, am Montag hauchte er allerdings seinen Atem für immer aus …
Mit einem Auto kollidiert
Der tragische Verkehrsunfall, der letztlich zum Tod von Oikonomou führen sollte, hatte sich am 23. Mai im Nordwesten Griechenlands in seiner Heimatstadt Ioannina ereignet. Der frühere Innenverteidiger war auf seinem Motorrad unterwegs gewesen und dabei mit einem Auto kollidiert, das einen unvorhergesehenen U-Turn hingelegt hatte.
Teil der Schädeldecke entfernt
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte umgehend in ein Spital gebracht, wo in einer Notoperation sogar ein Teil der Schädeldecke entfernt wurde, um den Druck vom Gehirn zu nehmen. Allein: Das konnte das Unvermeidliche nur hinauszögern …
Nun ist die Trauer groß, viele seiner Ex-Klubs meldeten sich umgehend mit Kondolenz-Bekundungen in den Sozialen Medien zum Tod von Oikonomou zu Wort.
So etwa die Italo-Klubs Cagliari Calcio sowie FC Bologna oder der FC Kopenhagen aus Dänemark und AEK Athen aus Griechenland. Abseits dieser Klubs war Oikonomou auch bei SPAL Ferrara, SSC Bari und Sampdoria engagiert gewesen.
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