Lukaku feiert Teamcomeback mit 90. Tor für Belgien

In seinem ersten Länderspiel seit zwölf Monaten hat Romelu Lukaku seinen Torrekord im belgischen Nationalteam ausgebaut!
Der bullige Stürmer setzte am Dienstag beim 2:0-Auswärtssieg in Rijeka gegen Kroatien mit seinem 90. Länderspiel-Treffer in der 96. Minute den Schlusspunkt. Kapitän Youri Tielemans (38.) hatte die Belgier in Führung gebracht.
Enttäuschende Saison
Lukaku hat eine enttäuschende Saison bei seinem italienischen Klub SSC Napoli hinter sich, für den er kein einziges Mal in der Startelf gestanden war. Zudem hatte er mit Verletzungen zu kämpfen. Auch in Rijeka war der 33-Jährige vom französischen Trainer Rudi Garcia erst in der 73. Minute eingewechselt worden.
Die Belgier bestreiten am 6. Juni mit einem Heimspiel gegen Tunesien, das am Montag in Wien gegen Österreich 0:1 verlor, ihre Generalprobe für ihren WM-Start am 15. Juni in Seattle gegen Ägypten. Kroatien um den 40 Jahre alten Mittelfeld-Altstar Luka Modric testet noch einmal am 7. Juni gegen Slowenien, ehe es bei der WM am 17. Juni in Dallas gegen England geht.
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