Lukaku feiert Teamcomeback mit 90. Tor für Belgien

Die Belgier bestreiten am 6. Juni mit einem Heimspiel gegen Tunesien, das am Montag in Wien gegen Österreich 0:1 verlor, ihre Generalprobe für ihren WM-Start am 15. Juni in Seattle gegen Ägypten. Kroatien um den 40 Jahre alten Mittelfeld-Altstar Luka Modric testet noch einmal am 7. Juni gegen Slowenien, ehe es bei der WM am 17. Juni in Dallas gegen England geht.