Gasherd falsch bedient: Wohnmobil stand in Flammen

Feuerwehreinsatz am Dienstagnachmittag in Innsbruck: In der Reichenauer Straße geriet ein Wohnmobil in Brand. Die Flammen konnten von der Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Als Ursache gilt nach ersten Ermittlungen eine Fehlbedienung des Gasherdes.
Gegen 16 Uhr stand am Dienstag in der Reichenauer Straße im Stadtgebiet von Innsbruck plötzlich ein Wohnmobil in Flammen. „Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte rasch aus und brachte den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle“, heißt es seitens der Polizei.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte eine Fehlbedienung im Zusammenhang mit dem im Wohnmobil befindlichen Gasherd den Brand ausgelöst haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
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