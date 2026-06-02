Gasherd falsch bedient: Wohnmobil stand in Flammen

Feuerwehreinsatz am Dienstagnachmittag in Innsbruck: In der Reichenauer Straße geriet ein Wohnmobil in Brand. Die Flammen konnten von der Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Als Ursache gilt nach ersten Ermittlungen eine Fehlbedienung des Gasherdes.