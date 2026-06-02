Crash im Tunnel: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der S16 Arlberg Schnellstraße in Tirol: Im Perjentunnel krachte ein Kleintransporter in das Heck eines Pkw. Zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Der schwere Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr im Gemeindegebiet von Stanz bei Landeck. „Eine 47-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als ein nachfolgender 52-jähriger Serbe mit einem Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache offenbar ungebremst auf das Fahrzeug auffuhr“, heißt es seitens der Polizei.
Erheblicher Sachschaden
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Lenker verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und führten die Erhebungen zum genauen Hergang durch. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Perjentunnel einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.
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