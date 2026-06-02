Crash im Tunnel: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Der schwere Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr im Gemeindegebiet von Stanz bei Landeck. „Eine 47-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als ein nachfolgender 52-jähriger Serbe mit einem Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache offenbar ungebremst auf das Fahrzeug auffuhr“, heißt es seitens der Polizei.