Welche Bundesländer beim Wachstum Verlierer sind

Auch der Bausektor zog mehrere Bundesländer nach unten, insbesondere Vorarlberg, Kärnten und Oberösterreich. Positiv wirkten hingegen der öffentliche Sektor, das Grundstücks- und Immobilienwesen mit einem Plus von knapp drei Prozent sowie erstmals seit mehreren Jahren wieder der Handel, der in allen Bundesländern einen positiven Wachstumsbeitrag leisten konnte. Überraschend schwach verlief hingegen die Entwicklung im Tourismus. Trotz guter Nächtigungszahlen sank die Wertschöpfung um 1,4 Prozent, da hohe Energie- und Personalkosten die Erträge der Betriebe belasteten.