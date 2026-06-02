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Tragischer Unfall

Drogenlenker fährt frontal gegen Radfahrer – tot

Oberösterreich
02.06.2026 20:30
Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall getötet. (Symbolbild)
Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall getötet. (Symbolbild)(Bild: Kzenon – stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Er setzt sich unter Drogeneinfluss ans Steuer eines Firmenbusses und nun ist ein Mensch tot. In Helfenberg (Oberösterreich) wurde ein 65-Jähriger aus Haslach in einer Rechtskurve frontal von dem Bus des 47-jährigen Linzers erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

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Tragischer Unfall im Mühlviertel am Dienstagnachmittag: In Helfenberg war ein 65-Jähriger aus Haslach, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, von einem Autofahrer in einer Rechtskurve frontal erfasst worden. Der 65-Jährige wurde zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass er trotz aller Rettungsversuche noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer, ein 47-jähriger Linzer, blieb unverletzt, er stand allerdings unter Drogeneinfluss.

Weitere schwere Unfälle
In Weißkirchen/Traun wurde ebenfalls am Dienstagnachmittag ein 10-jähriges Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Und in Bad Schallerbach nahm eine 30-jährige Autofahrerin einem 80-Jährigen auf seinem E-Bike beim Linksabbiegen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, der Rentner wurde schwer verletzt.

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