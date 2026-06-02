Drogenlenker fährt frontal gegen Radfahrer – tot

Tragischer Unfall im Mühlviertel am Dienstagnachmittag: In Helfenberg war ein 65-Jähriger aus Haslach, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, von einem Autofahrer in einer Rechtskurve frontal erfasst worden. Der 65-Jährige wurde zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass er trotz aller Rettungsversuche noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer, ein 47-jähriger Linzer, blieb unverletzt, er stand allerdings unter Drogeneinfluss.