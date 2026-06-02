Grazer Derby gibt‘s nun auch in der „Sandkiste“!

Europas beste Sandakrobaten sind im Anflug auf Graz! Von Freitag bis Sonntag steigt am Freiheitsplatz das nächste Event der Turnierreihe „League of Champions“. Mit dabei sind sogar Teams von Hertha BSC Berlin oder Lazio Rom. Am Samstag steigt in der Arena sogar ein Grazer Derby.
Österreichs Damen Antonia Missethan und Julia Sauer-Rauch haben es am vergangenen Sonntag am Grazer Freiheitsplatz vorgemacht – mit einem souveränen 2:0 gegen Spanien haben sich die beiden Steirerinnen erneut zu den Europameisterinnen im Footvolley gekürt.
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