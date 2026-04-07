Kollegin rief: „Hör auf!“ – Lehrer (60) verurteilt

„Wie oft ich Nein sagte, weiß ich heute nicht mehr“

Er habe ihre Hose heruntergeschoben. Erst als sie laut „Stopp! Hör auf! Ich bin in einer Beziehung!“ rief, habe er die Berührungen eingestellt. Die Aussage der jungen Lehrerin belastet den Kollegen schwer. Sie sei in eine Art Schockstarre verfallen, nachdem er sie aufs Bett gezogen habe. „Wie oft ich Nein sagte, weiß ich heute nicht mehr.“