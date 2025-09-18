„Ob ich schuldig bin? – Na selbstverständlich“

Wenn die Leute so dasitzen am Gang im Landesgericht Eisenstadt und auf den Aufruf warten, fragt man sich unweigerlich, wer von ihnen denn der Angeklagte sein könnte. In diesem Fall ist des Rätsels Lösung einfach: Es muss der Mann mit schwarzer FFP2-Maske und der tief in die Stirn gezogenen Kappe sein! Neben ihm lehnt eine Krücke. „Es ist wegen der Fotos“, wird sein Anwalt wenig später vor dem großen Schöffensenat kundtun.