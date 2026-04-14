Nächste Immobilienfirma schlittert in Insolvenz

Höhe der Verbindlichkeiten noch nicht klar

Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht. Von der Insolvenz sind vier Dienstnehmer betroffen. Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen.