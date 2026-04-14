Nächste Immobilienfirma schlittert in Insolvenz

Erneut eine Meldung über ein Insolvenzverfahren gibt es in Tirol! Erneut ist ein Unternehmen aus der Immobilienbranche betroffen. Wie hoch die Verbindlichkeiten sind, ist derzeit noch unklar.
Über die Firma „Luxury Homes GmbH“ in Kitzbühel wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Dies teilte der Kreditschutzverband von 1870 (kurz KSV1870) am Dienstag in einer Aussendung mit.
Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor.
Kreditschutzverband von 1870
Die Firma wurde im Jahr 2021 gegründet und ist im Immobilienmakler- und Bauträgergewerbe tätig. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so der KSV1870.
Höhe der Verbindlichkeiten noch nicht klar
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht. Von der Insolvenz sind vier Dienstnehmer betroffen. Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen.
Über die Höhe der Verbindlichkeiten lassen sich laut KSV1870 keine seriösen Angaben machen. Gläubigerforderungen können jedoch ab sofort angemeldet werden.
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