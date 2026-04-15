Insolvent! Pleitegeier „krallt“ sich Tiroler Bauer

Gläubiger stellte Antrag

Auch nicht vor Bauern! Wie unter anderen die Gläubigerschutzverbände Kreditschutzverband von 1870 und Alpenländischer Kreditorenverband berichteten, wurde über das Vermögen eines Osttirolers, der in Außervillgraten eine Land- und Forstwirtschaft betreibt, ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck veröffentlicht. Er könne seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, hieß es.