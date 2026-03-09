Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einschätzung vom KSV

Droht Tirol der nächste Rekord bei Firmenpleiten?

Tirol
09.03.2026 19:00
Am 18. März gibt es die erste Insolvenz-Hochrechnung.
Am 18. März gibt es die erste Insolvenz-Hochrechnung.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Praktisch täglich trifft in der Redaktion der „Tiroler Krone“ eine Meldung über ein in die Insolvenz geschlittertes Unternehmen ein. An manchen Tagen auch mehrere. Steuern wir auf das nächste Rekordjahr in Sachen Firmenpleiten zu?

0 Kommentare

„Um hier jetzt schon eine seriöse Prognose abzugeben, dafür ist es noch zu früh“, sagt Klaus Schaller, Regionalleiter West beim Kreditschutzverband von 1870 (KSV), auf Nachfrage. Der Experte meint jedoch, dass „das Insolvenzaufkommen in den vergangenen beiden Jahren auch historisch betrachtet in einem der oberen Regale lag“.

Da sich die Rahmenbedingungen seit Jahresbeginn kaum verändert hätten, rechnet Schaller „aus heutiger Sicht nicht mit einer massiven Veränderung“.

Zitat Icon

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass wirtschaftliche Entwicklungen zumeist erst zeitversetzt in der Insolvenzstatistik Niederschlag finden.

Klaus Schaller

Bild: KSV1870/Die Fotografen

Bauträger zuletzt vermehrt von Insolvenz betroffen
Eine erste Tendenz, in welche Richtung die heurige (Insolvenz-)Reise geht, werde man am 18. März sehen können. An diesem Tag wird die erste hochgerechnete Insolvenzstatistik vom KSV präsentiert werden.

Welche Branchen zu den Hauptbetroffenen zählen werden, bleibt demnach noch abzuwarten. „Im Vorjahr waren es in Tirol die Bauwirtschaft, die Beherbergung/Gastronomie, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und Verkehr/Lagerei“, sagt Schaller. Und er meint weiter, dass „wir in den vergangenen Wochen beobachten konnten, dass Bauträgergesellschaften vermehrt in die Insolvenz schlitterten“. Grund dafür dürften laut dem Leiter die geänderte Zinssituation und die Eintrübung des Immobilienmarktes sein.

Lesen Sie auch:
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
09.03.2026
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
09.03.2026
Gläubiger machte ernst
Betreiber pleite: Steht Lokal jetzt vor dem Aus?
04.03.2026
Insolvenzverfahren
Finanzielle Turbulenzen: Bauunternehmen pleite!
03.02.2026

Auswirkungen vom Krieg im Iran erst zeitversetzt
Wie sich der Iran-Krieg auf das Insolvenzgeschehen auswirken wird, lasse sich noch nicht abschätzen. „Aus der Vergangenheit wissen wir, dass wirtschaftliche Entwicklungen zumeist erst zeitversetzt in der Insolvenzstatistik Niederschlag finden. Und es bleibt abzuwarten, wie sich die rechtlichen Anpassungen des Insolvenzwesens im Rahmen des Betrugsbekämpfungsgesetzes 2026 auswirken werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.305 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.772 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.936 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2474 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2273 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf