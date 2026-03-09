Droht Tirol der nächste Rekord bei Firmenpleiten?

Welche Branchen zu den Hauptbetroffenen zählen werden, bleibt demnach noch abzuwarten. „Im Vorjahr waren es in Tirol die Bauwirtschaft, die Beherbergung/Gastronomie, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und Verkehr/Lagerei“, sagt Schaller. Und er meint weiter, dass „wir in den vergangenen Wochen beobachten konnten, dass Bauträgergesellschaften vermehrt in die Insolvenz schlitterten“. Grund dafür dürften laut dem Leiter die geänderte Zinssituation und die Eintrübung des Immobilienmarktes sein.