Große Kunst zwischen Entertainment und Austropop

Junges Publikum für Musiktheater zu begeistern, ist eines der Hauptanliegen der Direktorin: „Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche für das Theater zu gewinnen, denn dann bereicherst du sie fürs Leben. Wir versuchen, diese Theatererfahrung so früh wie möglich zu vermitteln. Wir sehen immer gerade bei Kindern, was Musik bewirken kann. Deshalb ist uns das so wichtig. Ja, das kostet Geld, ja, das liefert keine Awards. Aber wir machen das, denn es ist sehr gut investiertes Geld. Wir gehen regelmäßig in die Schulen und erarbeiten mit den Kindern unsere Produktionen. Augenmerk liegt auf jenen, die aus Familien stammen, die nicht so einfachen Zugang zu kulturellen Angeboten haben. Ich freue mich, dass wir so eine gute Publikums-Durchmischung haben.“