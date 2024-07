Wiens Taxi-Innung geht gegen Standplatz-Mafia vor

Kammer weist Vorwürfe an Funktionäre zurück

Die Missstände wurden allein deshalb zum Problem für die Innung, weil schon Gerüchte die Runde machten, dass auch Funktionäre in das System involviert wären. Die Kammer dementiert das entschieden: „Funktionäre der Innung gehen regelmäßig zu Standplätzen, um Lenker an Ihre Pflichten und die Rechte der Fahrgäste zu erinnern. Sie haben selbst größtes Interesse daran, dass die Wiener und nur von solchen Lenkern gefahren werden, die sich an alle Regeln halten“, heißt es gegenüber der „Krone“.