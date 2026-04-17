Roboter hilft bei Diagnose von Lungenkrebs

In der Klinik Floridsdorf kommt der erste Bronchoskopie-Roboter Österreichs zum Einsatz. Durch die frühzeitige Erkennung von Lungenkrebs werden die Überlebenschancen stark erhöht.
Lungenkrebs zählt nach wie vor zu den tödlichsten Krebsarten. Alleine in der Klinik Floridsdorf werden jedes Jahr 2000 Patienten betreut, rund 700 Neudiagnosen gestellt. Das Problem: Oft wird der Lungenkrebs zu spät entdeckt, da Symptome erst im Stadium 3 und 4 auftreten.
Die Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt bei 25 Prozent. Zum Vergleich: Bei Brustkrebs liegt sie bei 90 Prozent. Um die Überlebensrate zu erhöhen, kommt in der Klinik ab sofort ein Bronchoskopie-Roboter zum Einsatz, der erste Österreichs. Denn dieser ermöglicht eine frühzeitige Diagnose.
Ein sehr flexibler und dünner Katheter wird robotisch gesteuert tief in die fein verzweigten Atemwege der Lunge geführt. Entlang einer zuvor festgelegten Navigationsroute können so gezielt Gewebeproben aus kleinen, schwer erreichbaren Lungenknötchen entnommen werden. Die Untersuchung erfolgt in der Regel unter leichter Narkose und dauert etwa 30 bis 60 Minuten.
Früherkennung rettet Leben
„Für Patienten bedeutet dies eine schonendere Untersuchung, schnellere Gewissheit und die Chance auf einen früheren Therapiebeginn“, so Primar Arschang Valipour. Wird Lungenkrebs früh erkannt, liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei bis zu 90 Prozent.
„Damit unterstreicht die Klinik Floridsdorf ihre Vorreiterinnen-Rolle in der modernen Lungenkrebsdiagnostik und setzt neue Maßstäbe in der medizinischen Versorgung“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).
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