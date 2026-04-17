Roboter hilft bei Diagnose von Lungenkrebs

Die Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt bei 25 Prozent. Zum Vergleich: Bei Brustkrebs liegt sie bei 90 Prozent. Um die Überlebensrate zu erhöhen, kommt in der Klinik ab sofort ein Bronchoskopie-Roboter zum Einsatz, der erste Österreichs. Denn dieser ermöglicht eine frühzeitige Diagnose.